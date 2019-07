Spielfilme in der Primetime

Redaktion: Andrea Bette



James Bond 007 – Skyfall (UT/HD/AD/5.1)

(Skyfall – USA/GBR 2012)

Regie: Sam Mendes

9.1.2018 (5,49 Mio., 17,8 % MA)



James Bond 007 – Spectre (UT/HD/AD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Spectre – USA/GBR 2015)

Regie: Sam Mendes

17.1.2018 (6,65 Mio., 21,4 % MA)



Jurassic World (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Jurassic World – USA 2015)

Regie: Colin Trevorrow

6.6.2018 (4,70 Mio., 17,8 % MA)



Ein ganzes halbes Jahr (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Me Before You – USA/GBR 2016)

Regie: Thea Sharrock

30.12.2018 (5,34 Mio., 15,8 % MA)



Montagskino im ZDF

Redaktion: Doris Schrenner, Beate Schaaf, Andrea Bette, Christian Krusche



James Bond 007 – Ein Quantum Trost (UT/HD/AD/5.1)

(James Bond – Quantum of Solace – GBR / USA 2008)

Regie: Marc Forster

8.1.2018 (2,41 Mio., 13,0 % MA)

20.8.2018 (2,12 Mio., 10,8 % MA)



Snow White and the Huntsman (UT/HD/5.1)

(Snow White and the Huntsman – USA 2012)

Regie: Rupert Sanders

15.1.2018 ( 1,68 Mio., 9,3 % MA)



Die Bourne Identität (UT/HD/5.1)

(The Bourne Identity – USA 2002)

Regie: Doug Liman

22.1.2018 (2,54 Mio., 12,3 % MA)



Die Bourne Verschwörung (UT/HD/5.1)

(The Bourne Supremacy – USA 2004)

Regie: Paul Greengrass

29.1.2018 (2,20 Mio., 10,6 % MA)



Das Bourne Ultimatum (UT/HD/5.1)

(The Bourne Ultimatum – USA 2007)

Regie: Paul Greengrass

5.2.2018 (2,15 Mio., 11,2 % MA)



Jung & Schön (UT/HD/5.1)

(Jeune & jolie – FRA 2013)

Regie: François Ozon

12.2.2018 (1,86 Mio., 9,5 % MA)



Gravity (UT/HD/5.1)

(Gravity – USA 2013)

Regie: Alfonso Cuarón

19.2.2018 (1,76 Mio., 9,6 % MA)



Der Hypnotiseur (UT/HD/5.1)

(Hypnotisören – SWE 2012)

Regie: Lasse Hallström

26.2.2018 (2,09 Mio., 11,6 % MA)



Jack Ryan – Shadow Recruit (UT/HD/5.1)

(Jack Ryan: Shadow Recruit – USA 2013)

Regie: Kenneth Branagh

12.3.2018 (2,36 Mio., 13,1 % MA)



Kind 44 (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Child 44 – USA 2015)

Regie: Daniel Espinosa

19.3.2018 (2,12 Mio., 12,3 % MA)



Auf eigenes Risiko (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Reclaim – USA/AUS 2014)

Regie: Alan White

26.3.2018 (1,98 Mio., 9,7 % MA)



Mord im Mittsommer

Im Namen der Wahrheit (Staffel 3 Folge 2) (UT/HD/5.1)

(Morden I Sandhamn – I Marktens Skugga SWE/D 2018)

Regie: Mattias Ohlsson

2.4.2018 (1,98 Mio., 7,9 % MA)



Ein riskanter Plan (UT/HD/5.1)

(Man on a Ledge – USA 2011)

Regie: Asger Leth

9.4.2018 (2,28 Mio., 12,3 % MA)



Hard Sun (1) (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hard Sun – GBR 2017)

Regie: Brian Kirk

16.4.2018 (1,79 Mio., 9,9 % MA)



Hard Sun (3) (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hard Sun – GBR 2017)

Regie: Richard Senior

23.4.2018 (1,42 Mio., 8,2 % MA)



Fifty Shades of Grey (UT/HD/AD/5.1)

(Fifty Shades of Grey – USA 2015)

Regie: Sam Taylor-Johnson

30.4.2018 (2,71 Mio., 14,5 % MA)



The Boy Next Door (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(The Boy Next Door – USA 2015)

Regie: Rob Cohen

7.5.2018 (1,65 Mio., 8,8 % MA)



How to Be Single (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(How to Be Single – USA 2016)

Regie: Christian Ditter

14.5.2018 (1,30 Mio., 7,3 % MA)



Inside Man (UT/HD/5.1)

(Inside Man – USA 2006)

Regie: Spike Lee

28.5.2018 (1,89 Mio., 11,5 % MA)



Spooks – Verräter in den eigenen Reihen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Spooks: The Greater Good – GBR 2015)

Regie: Bhart Nalluri

4.6.2018 (2,27 Mio., 12,6 % MA)



Midnight Sun (4) (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Midnight Sun – SWE 2017)

Regie: Måns Mårlind, Björn Stein

11.6.2018 (2,13 Mio., 11,4 % MA)



The Call – Leg nicht auf! (UT/HD/5.1)

(The Call – USA 2012)

Regie: Brad Anderson

18.6.2018 (2,10 Mio., 10,9 % MA)



Ted 2 (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Ted 2 – USA 2015)

Regie: Seth MacFarlane

25.6.2018 (2,06 Mio., 12,8 % MA)



The Wolf of Wall Street (UT/HD/5.1)

(The Wolf of Wall Street – USA 2013)

Regie: Martin Scorsese

2.7.2018 (1,26 Mio., 12,8 % MA)



Mission: Impossible – Rogue Nation (UT/HD/5.1)

(Mission: Impossible – Rogue Nation – USA 2015)

Regie: Christopher McQuarrie

13.8.2018 (2,30 Mio., 14,1 % MA)



Unter Beobachtung (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Closed Circuit – USA/GBR 2013)

Regie: John Crowley

27.8.2018 (2,02 Mio., 10,9 % MA)



Gone Girl – Das perfekte Opfer (UT/HD/5.1)

(Gone Girl – USA 2014)

Regie: David Fincher

3.9.2018 (2,17 Mio., 14,2 % MA)



November Man (UT/HD/5.1)

(The November Man – USA 2014)

Regie: Roger Donaldson

10.9.2018 (2,80 Mio., 16,4 % MA)



No Escape – Renn um Dein Leben (UT/HD/5.1)

(No Escape – USA 2015)

Regie: John Erick Dowdle

17.9.2018 (1,94 Mio., 11,0 % MA)



Hacked – Kein Leben ist sicher (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(I.T. – USA 2016)

Regie: John Moore

24.9.2018 (2,46 Mio., 13,1 % MA)



Zulu – Blutiges Erbe (UT/HD/5.1)

(Zulu – FRA 2013)

Regie: Jérôme Salle

1.10.2018 (2,17 Mio., 12,5 % MA)



Vor ihren Augen (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Secret in Their Eyes – USA 2015)

Regie: Billy Ray

8.10.2018 (2,24 Mio., 12,8 % MA)



Sicario (UT/HD/5.1)

(Sicaro – USA 2015)

Regie: Denis Villeneuve

15.10.2018 (2,20 Mio., 13,3 % MA)



Kidnapping Freddy Heineken (UT/HD/5.1) Free-TV-Premiere)

(Kidnapping Mr. Heineken – GBR/NLD 2015)

Regie: Daniel Alfredson

22.10.2018 (1,97 Mio., 10,6 % MA)



Auftrag Rache (UT/HD/5.1)

(Edge of Darkness – USA 2010)

Regie: Martin Campbell

29.10.2018 (2,29 Mio., 13,0 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Melodie des Todes (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres – Leçons de ténèbres– FRA/BRD/BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

5.11.2018 (2,21 Mio., 12,2 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Tag der Asche (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres – Le jour des cendres – FRA/BRD/BEL 2018)

Regie: Julius Berg

12.11.2018 (2,39 Mio., 12,8 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Kreuzzug der Kinder (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres – La croisade des enfants – FRA/BRD/BEL 2018)

Regie: Olivier Barma

26.11.2018 (2,24 Mio., 11,7 % MA)



Die purpurnen Flüsse – Die letzte Jagd (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Les rivières pourpres - La dernière chasse – FRA/BRD/BEL 2018)

Regie: Ivan Fegyveres

3.12.2018 (2,36 Mio., 12,3 % MA)

The Last King – Schlacht der Könige (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Birkebeinerne – NOR 2016)

Regie: Nils Gaup

10.12.2018 (2,82 Mio., 14,6 % MA)



San Andreas (UT/HD/5.1)

(San Andreas – USA 2015)

Regie: Brad Peyton

17.12.2018 (2,59 Mio., 13,5 % MA)



Montagskino Fantasy



Die Vorsehung (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Solace – USA 2014)

Regie: Afonso Poyart

9.7.2018 (2,20 Mio., 11,8 % MA)



Edge of Tomorrow (UT/HD/5.1)

(Edge of Tomorrow – USA 2014)

Regie: Doug Liman

16.7.2018 (1,76 Mio., 9,9 % MA)



Self/less – Der Fremde in mir (UT/HD/5.1)

(Self/less – USA 2015)

Regie: Tarsem Singh

23.7.2018 (1,37 Mio., 7,8 % MA)



Who Am I - Kein System ist sicher (UT/HD/5.1)

(Who Am I – Kein System ist sicher – BRD 2014)

Regie: Baran bo Odar

30.7.2018 (1,43 Mio., 8,4 % MA)



Storm Hunters (UT/HD/5.1)

(Into the Storm – USA 2014)

Regie: Steven Quale

6.8.2018 (1,52 Mio., 8,5 % MA)



Filmnacht im ZDF

Redaktion: Hedi Hummel



Die zwei Gesichter des Januars (UT/HD/5.1)

(The Two Faces of January – FRA/GBR/USA 2014)

Regie: Hossein Amini

6.1.2018 (1,34 Mio., 8,5 % MA)



Scott & Huutsch (UT/HD/5.1)

(Turner & Hooch – USA 1989)

Regie: Roger Spottiswoode

13.1.2018 (0,59 Mio., 6,4 % MA)



Machen wir's wie Cowboys (UT/HD)

(The Cowboy Way – USA 1994)

Regie: Gregg Champion

20.1.2018 (0,62 Mio., 7,0 % MA)



Shaun of the Dead (UT/HD/5.1)

(Shaun of the Dead – GBR 2004)

Regie: Edgar Wright

27.1.2018 (0,39 Mio., 5,6 % MA)



Traitor – Zwischen den Fronten (UT/HD/5.1)

(Traitor – USA 2008)

Regie: Jeffrey Nachmanoff

3.2.2018 (0,38 Mio., 4,9 % MA)



Verschwunden im eigenen Haus (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Séptimo – ARG/ESP 2013)

Regie: Patxi Amezcua

10.2.2018 (0,51 Mio., 6,0 % MA)



137 Karat – Ein fast perfekter Coup (UT/HD/5.1)

(Le dernier diamant – FRA 2013)

Regie: Eric Barbier

3.3.2018 (0,31 Mio., 5,9 % MA)



King Kong (UT/HD/5.1)

(King Kong – NZL/USA 2005)

Regie: Peter Jackson

17.3.2018 (0,38 Mio., 7,2 % MA)



Die Nacht der Jäger (UT/HD/5.1)

(Jägarna II – SWE 2011)

Regie: Kjell Sundvall

24.3.2018 (0,31 Mio., 4,3 % MA)



Auf der Todesliste (UT/HD)

(La Liste – FRA 2009)

Regie: Christian Faure

31.3.2018 (0,54 Mio., 6,3 % MA)



Erdbeben (UT/HD)

(Earthquake – USA 1974)

Regie: Mark Robson

7.4.2018 (0,45 Mio., 8,2 % MA)



Sneakers – Die Lautlosen (UT/HD)

(Sneakers – USA 1992)

Regie: Phil Alden Robinson

14.4.2018 (0,52 Mio., 8,9 % MA)



Mama (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Mama – CAN 2013)

Regie: Andy Muschietti

21.4.2018 (0,36 Mio., 5,6 % MA)



Scarface (UT/HD)

(Scarface – USA 1983)

Regie: Brian De Palma

28.4.2018 (0,41 Mio., 7,5 % MA)



Eine verhängnisvolle Affäre (UT/HD)

(Fatal Attraction – USA 1987)

Regie: Adrian Lyne

5.5.2018 (0,33 Mio., 5,8 % MA)



Das Ding aus einer anderen Welt (UT/HD/5.1)

(The Thing – USA 1982)

Regie: John Carpenter

12.5.2018 (0,19 Mio., 3,6 % MA)



Kill the Messenger (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Kill the Messenger – USA 2014)

Regie: Michael Cuesta

19.5.2018 (0,83 Mio., 5,5 % MA)



The Raven (UT/HD/5.1)

(The Raven – USA 2011)

Regie: James McTeigue

26.5.2018 (0,54 Mio., 6,6 % MA)



Das Mercury Puzzle (UT/HD/5.1)

(Mercury Rising – USA 1998)

Regie: Harold Becker

2.6.2018 (1,52 Mio., 10,7 % MA)



Drag Me to Hell (UT/HD/5.1)

(Drag Me to Hell – USA 2009)

Regie: Sam Raimi

9.6.2018 (0,33 Mio., 4,1 % MA)



Todesfalle Highlands (UT/HD/5.1)

(A Lonely Place to Die – GBR 2011)

Regie: Julian Gilbey

16.6.2018 (0,76 Mio., 10,0 % MA)



Dante's Peak (UT/HD/5.1)

(Dante's Peak – USA 1996)

Regie: Roger Donaldson

23.6.2018 (1,19 Mio., 10,0 % MA)



Die Spur der Jäger (UT/HD/5.1)

(Jägarna – SWE 1996)

Regie: Kjell Sundvall

30.6.2018 (0,79 Mio., 7,2 % MA)



Switch - Ein mörderischer Tausch (UT/HD/AD/5.1)

(Switch – FRA 2011)

Regie: Frédéric Schoendoerffer

7.7.2018 (0,86 Mio., 7,4 % MA)



Hamilton - Im Interesse der Nation (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hamilton - I nationens interesse – SWE 2011)

Regie: Kathrine Windfeld

21.7.2018 (0,36 Mio., 4,8 % MA)



Hamilton - In persönlicher Mission (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hamilton - Men inte om det gäller din dotter – SWE 2012)

Regie: Tobias Falk

28.7.2018 (0,78 Mio., 6,7 % MA)



American Gangster (UT/HD/5.1)

(American Gangster – USA 2007)

Regie: Ridley Scott

4.8.2018 (0,89 Mio., 7,4 % MA)



Pakt der Rache (UT/HD/5.1)

(Seeking Justice – USA 2010)

Regie: Roger Donaldson

11.8.2018 (0,97 Mio., 8,1 % MA)



Kurzer Prozess - Righteous Kill (UT/HD/5.1)

(Righteous Kill – USA 2008)

Regie: Jon Avnet

18.8.2018 (0,53 Mio., 6,1 % MA)



Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen (UT/HD/5.1)

(Side Effects – USA 2013)

Regie: Steven Soderbergh

1.9.2018 (0,44 Mio., 6,0 % MA)



Sleepless Night - Nacht der Vergeltung (UT/HD/5.1)

(Nuit blanche – FRA/BEL/LUX 2011)

Regie: Frédéric Jardin

8.9.2018 (0,37 Mio., 5,5 % MA)



Feinde - Welcome to the Punch (UT/HD/5.1)

(Welcome to the Punch – GBR 2013)

Regie: Eran Creevy

15.9.2018 (0,21 Mio., 4,2 % MA)



The Cold Light of Day (UT/HD/5.1)

(The Cold Light of Day – USA 2012)

Regie: Mabrouk El Mechri

22.9.2018 (0,47 Mio., 7,3 % MA)



Dead Man Down (UT/HD/5.1)

(Dead Man Down – USA 2013)

Regie: Niels Arden Oplev

29.9.2018 (0,31 Mio., 6,5 % MA)



Annabelle (UT/HD/5.1)

(Annabelle – USA 2014)

Regie: John R. Leonetti

6.10.2018 (0,33 Mio., 5,3 % MA)



The Scorpion King (UT/HD/5.1)

(The Scorpion King – USA 2002)

Regie: Chuck Russell

20.10.2018 (0,47 Mio., 6,9 % MA)



Jagd im Eis (UT/5.1)

(Köld Slód – ISL/DNK 2006)

Regie: Björn Br. Björnsson

27.10.2018 (0,42 Mio., 6,1 % MA)



Savages - Im Auge des Kartells (UT/HD/5.1)

(Savages – USA 2012)

Regie: Oliver Stone

3.11.2018 (0,44 Mio., 7,6 % MA)



The Purge - Die Säuberung (UT/HD/5.1)

(The Purge – USA 2013)

Regie: James DeMonaco

10.11.2018 (0,42 Mio., 6,5 % MA)



Interstellar (UT/HD/5.1)

(Interstellar – USA 2014)

Regie: Christopher Nolan

17.11.2018 (1,27 Mio., 8,9 % MA)



Angst hat viele Gesichter (UT/HD/5.1)

(The Tall Man – CAN 2011)

Regie: Pascal Laugier

24.11.2018 (0,40 Mio., 7,3 % MA)



Blue Tiger (UT)

(Blue Tiger – USA 1994)

Regie: Norberto Barba

1.12.2018 (0,28 Mio., 4,2 % MA)



Stille Nacht, mörderische Nacht (UT/HD/5.1)

(While She Was Out – USA 2007)

Regie: Susan Montford

8.12.2018 (0,27 Mio., 5,4 % MA)



Die Akte Bellicher (UT/HD/5.1)

(Bellicher: Cel – NLD 2012)

Regie: Peter de Baan

15.12.2018 (0,21 Mio., 3,9 % MA)



Auf falscher Fährte (UT/HD/5.1)

(Reasonable Doubt – USA 2013)

Regie: Peter Howitt

22.12.2018 (0,61 Mio., 6,7 % MA)

Nachtfalken (UT/HD/Mo)

(Nighthawks – USA 1981)

Regie: Bruce Malmuth

29.12.2018 (0,99 Mio., 6,8 % MA)



Spättermine – Spielfilme

Redaktion: Beate Schaaf



Die Akte Grant (UT/HD/5.1)

(The Company You Keep – USA 2012)

Regie: Robert Redford

1.1.2018 (0,59 Mio., 5,7 % MA)



Mord und Margaritas (UT/5.1/

(The Matador – USA 2005)

Regie: Richard Shepard

1.1.2018 (0,12 Mio., 2,6 % MA)

16.9.2018 (0,07 Mio., 1,9 % MA)



Spy Game - Der finale Countdown (UT/HD/5.1)

(Spy Game – USA 2011)

Regie: Tony Scott

5.1.2018 (1,50 Mio., 9,3 % MA)



Der Kandidat (UT/HD/5.1)

(Kandidaten – DNK 2008)

Regie: Kasper Barfoed

5.1.2018 (0,14 Mio., 3,7 % MA)



Junior (UT/HD)

(Junior – USA 1994)

Regie: Ivan Reitman

19.1.2018 (0,16 Mio., 4,2 % MA)



The Man with the Iron Fists (HD/5.1)

(The Man with the Iron Fists – USA 2012)

Regie: RZA

26.1.2018 (0,16 Mio., 4,4 % MA)



Spieltrieb (HD/5.1)

(Spieltrieb – BRD 2013)

Regie: Gregor Schnitzler

2.2.2018 (0,17 Mio., 4,1 % MA)



47 Ronin (UT/HD/5.1)

(47 Ronin – USA 2013)

Regie: Carl Rinsch

9.2.2018 (0,24 Mio., 6,0 % MA)



Blood - Mord am Meer (UT/HD/5.1)

(Blood – GBR 2012)

Regie: Nick Murphy

16.2.2018 (0,21 Mio., 5,2 % MA)



In der Tiefe wartet der Tod (UT/HD/5.1)

(Nine Miles Down – USA 2009)

Regie: Anthony Waller

23.2.2018 (0,21 Mio., 5,4 % MA)



Denn zum Küssen sind sie da (UT/HD/5.1)

(Kiss the Girls – GBR 2015)

Regie: Garry Fleder

6.3.2018 (0,20 Mio., 5,9 % MA)



Im Netz der Spinne (UT/HD/5.1)

(Along Came a Spider – USA 2001)

Regie: Lee Tamahori

13.3.2018 (0,60 Mio., 9,1 % MA)



Die Entdeckung der Unendlichkeit (UT/HD/5.1)

(The Theory of Everything – GBR 2014)

Regie: James Marsh

16.3.2018 (0,41 Mio., 5,7 % MA)



Jägerblut (Mo/4:3)

(Jägerblut – BRD 1957)

Regie: Hans H. König

21.3.2018 (0,17 Mio., 5,9 % MA)



Im Labyrinth des Schweigens (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Im Labyrinth des Schweigens – BRD 2014)

Regie: Giulio Ricciarelli

30.3.2018 (1,10 Mio., 6,3 % MA)



Ein mutiger Weg (UT/HD/5.1)

(A Mighty Heart – USA 2007)

Regie: Michael Winterbottom

30.3.2018 (0,30 Mio., 4,2 % MA)



Blackhat - Außer Kontrolle (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Blackhat – USA 2015)

Regie: Michael Mann

2.4.2018 (0,42 Mio., 4,0 % MA)



Ruby & Quentin – Der Killer und die Klette (HD/5.1)

(Tais-toi – FRA 2003)

Regie: Francis Veber

2.4.2018 (0,10 Mio., 3,1 % MA)



Barney's Version (UT/HD/5.1)

(Barney's Version – CAN 2010)

Regie: Richard J. Lewis

15.5.2018 (0,26 Mio., 5,6 % MA)



Die Geisha (UT/HD/5.1)

(Memoirs of a Geisha – USA 2005)

Regie: Rob Marshall

21.5.2018 (0,28 Mio., 4,1 % MA)



Feuchtgebiete (UT/HD/AD/5.1)

(Feuchtgebiete – BRD 2013)

Regie: David F. Wnendt

22.5.2018 (0,35 Mio., 8,0 % MA)



Turistas - Mörderisches Paradies (UT)

(Turistas – USA 2006)

Regie: John Stockwell

12.6.2018 (0,41 Mio., 6,8 % MA)



Shame (UT/HD/5.1)

(Shame – GBR 2011)

Regie: Steve McQueen

3.7.2018 (0,28 Mio., 6,7 % MA)



Don Jon (UT/HD/5.1)

(Don Jon – USA 2013

Regie: Joseph Gordon-Levitt

6.7.2018 (0,65 Mio., 7,7 % MA)



The Program – Um jeden Preis (UT/HD/5.1)

(The Program – FRA 2015)

Regie: Stephen Frears

7.8.2018 (0,55 Mio., 4,6 % MA)



Rachels Hochzeit (UT/HD/5.1)

(Rachel Getting Married – USA 2008)

Regie: Jonathan Demme

8.8.2018 (0,23 Mio., 3,0 % MA)



Odd Thomas (UT/HD/5.1)

(Odd Thomas – USA 2011)

Regie: Stephen Sommers

21.8.2018 (0,24 Mio., 4,9 % MA)



Inglourious Basterds (UT/HD/AD//5.1)

(Inglourious Basterds – USA/BRD/FRA 2009)

Regie: Quentin Tarantino

18.9.2018 (0,36 Mio., 6,6 % MA)



Suffragette – Taten statt Worte (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Suffragette – GBR 2015)

Regie: Sarah Gavron

23.11.2018 (0,22 Mio., 3,3 % MA)



About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (UT/HD/5.1)

(About a Boy – GBR 2002)

Regie: Chris Weitz, Paul Weitz

24.12.2018 (0,49 Mio., 5,6 % MA)



Chaos unterm Weihnachtsbaum (UT/HD/5.1)

(Christmas in Wonderland – USA 2007)

Regie: James Orr

24.12.2018 (0,27 Mio., 5,9 % MA)



Der Grinch (UT/HD/5.1)

(Dr. Seuss: How the Grinch Stole Christmas – USA 2000)

Regie: Ron Howard

24.12.2018 (0,14 Mio., 4,5 % MA)



Alles ist Liebe (UT/HD/5.1)

(Alles ist Liebe – BRD 2014)

Regie: Markus Goller

25.12.2018 (1,20 Mio., 8,7 % MA)



Eine Frage der Ehre (UT/HD/5.1)

(A Few Good Men – USA 1992)

Regie: Rob Reiner

26.12.2018 (1,15 Mio., 8,9 % MA)



Shakespeare in Love (UT/HD/5.1)

(Shakespeare in Love – USA/GBR 1998)

Regie: John Madden

26.12.2018 (0,16 Mio., 3,3 % MA)



Spielfilme am Sonntagnachmittag

Redaktion: Andrea Bette



Am grünen Rand der Welt (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Far from the Madding Crowd – GBR/USA 2014)

Regie: Thomas Vinterberg

7.1.2018 (1,40 Mio., 7,1 % MA)



10 Dinge, die ich an Dir hasse (UT/HD/5.1)

(10 Things I Hate About You – USA 1999)

Regie: Gil Junger

21.1.2018 (1,10 Mio., 5,5 % MA)



Sweet Home Alabama - Liebe auf Umwegen (UT/HD/5.1)

(Sweet Home Alabama – USA 2002)

Regie: Andy Tennant

28.1.2018 (1,51 Mio., 8,3 % MA)



Briefe an Julia (UT/HD/5.1)

(Letters to Juliet – USA 2009)

Regie: Gary Winick

11.2.2018 (1,55 Mio., 7,7 % MA)



Notting Hill (UT/HD/5.1)

(Notting Hill – GBR 1999)

Regie: Roger Michell

25.2.2018 (1,78 Mio., 10,2 % MA)



Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer (UT/HD/5.1)

(Nanny McPhee and the Big Bang – GBR/USA/FRA 2010)

Regie: Susanna White

4.3.2018 (1,79 Mio., 10,1 % MA)



Von 5 bis 7 – Eine etwas andere Liebesgeschichte (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(5 to 7 – USA 2014)

Regie: Victor Levin

18.3.2018 (0,97 Mio., 5,0 % MA)



Wenn Liebe so einfach wäre (UT/HD/5.1)

(It's Complicated – USA 2009)

Regie: Nancy Meyers

1.4.2018 (0,91 Mio., 5,9 % MA)



Kalender Girls (UT/HD/5.1)

(Calendar Girls – USA 2003)

Regie: Nigel Cole

15.4.2018 (1,05 Mio., 8,1 % MA)



Während du schliefst (UT/HD)

(While You Were Sleeping – USA 1995)

Regie: Jon Turteltaub

22.4.2018 (0,66 Mio., 6,0 % MA)



Alles eine Frage der Zeit (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(About Time – GBR/USA 2013)

Regie: Richard Curtis

29.4.2018 (0,41 Mio., 3,0 % MA)



Die Thomas Crown Affäre (UT/HD/5.1)

(The Thomas Crown Affair – USA 1999)

Regie: John McTiernan

6.5.2018 (0,88 Mio., 9,2 % MA)



Endless Love (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Endless Love – USA 2014)

Regie: Shana Feste

13.5.2018 (0,71 Mio., 4,8 % MA)



Mama gegen Papa – Wer hier verliert, gewinnt (UT/HD/5.1)

(Papa ou Maman – FRA 2014)

Regie: Martin Bourboulon

20.5.2018 (0,63 Mio., 5,8 % MA)



Broadway Therapy (UT/HD/5.1)

(She's Funny That Way – USA 2014)

Regie: Peter Bogdanovich

27.5.2018 (0,44 Mio., 3,0 % MA)



Die Braut, die sich nicht traut (UT/HD)

(Runaway Bride – USA 1999)

Regie: Garry Marshall

3.6.2018 (0,81 Mio., 6,9 % MA)



Was passiert, wenn's passiert ist (UT/HD/AD/5.1)

(What to Expect When You're Expecting – USA 2012)

Regie: Kirk Jones

10.6.2018 (0,64 Mio., 5,2 % MA)



Traummann im zweiten Anlauf (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(All Roads Lead to Rome – ESP/SWE 2014)

Regie: Ella Lemhagen

22.7.2018 (0,98 Mio., 6,4 % MA)



Ein Sommer in der Provence (UT/HD/5.1)

(Avis de Mistral – FRA 2014)

Regie: Rose Bosch

29.7.2018 (1,00 Mio., 6,7 % MA)



Kiss the Cook – So schmeckt das Leben! (UT/HD/5.1)

(Chef – USA 2014)

Regie: Jon Favreau

12.8.2018 (0,81 Mio., 6,5 % MA)



Der rosarote Panther (UT/HD/5.1)

(The Pink Panther – USA 2006)

Regie: Shawn Levy

19.8.2018 (0,69 Mio., 5,5 % MA)



Der rosarote Panther 2 (UT/HD/5.1)

(The Pink Panther 2 – USA 2009)

Regie: Harald Zwart

26.8.2018 (0,80 Mio., 5,2 % MA)



Bounce – Eine Chance für die Liebe (UT/HD/5.1)

(Bounce – USA 2000)

Regie: Don Roos

2.9.2018 (0,66 Mio., 4,1 % MA)



Ein griechischer Sommer (UT/HD/5.1)

(Nicostratos, le pelican – FRA/GRC 2011)

Regie: Olivier Horlait

9.9.2018 (0,69 Mio., 5,7 % MA)



Anwältinnen küsst man nicht (UT/HD)

(What Rats Won't Do – GBR 1998)

Regie: Alastair Reed

16.9.2018 (0,49 Mio., 3,6 % MA)



Ein Zwilling kommt selten allein (UT/HD/5.1)

(The Parent Trap – USA 1998)

Regie: Nancy Meyers

23.9.2018 (1,67 Mio., 9,9 % MA)



Aushilfsgangster (UT/HD/5.1)

(Tower Heist – USA 2011)

Regie: Brett Ratner

30.9.2018 (0,68 Mio., 5,3 % MA)



Wie in alten Zeiten (UT/HD/5.1)

(Love Punch – FRA/GBR 2013)

Regie: Joel Hopkins

7.10.2018 (0,87 Mio., 6,1 % MA)



Die große Versuchung - Lügen, bis der Arzt kommt (UT/HD/5.1)

(The Grand Seduction – CAN 2013)

Regie: Don McKellar

21.10.2018 (0,87 Mio., 6,3 % MA)



Alex & Eve (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Alex & Eve – AUS 2015)

Regie: Peter Andrikidis

4.11.2018 (0,84 Mio., 5,4 % MA)



New in Town – Eiskalt erwischt (UT/HD/5.1)

(Chilled in Miami – USA 2008)

Regie: Jonas Elmer

11.11.2018 (0,97 Mio., 6,1 % MA)



Verstehen Sie die Béliers? (UT/HD/5.1)

(La famille Bélier – FRA 2014)

Regie: Éric Lartigau

18.11.2018 (0,79 Mio., 4,9 % MA)



Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen (UT/HD/5.1)

(Mickey Blue Eyes – USA 1999)

Regie: Kelly Makin

25.11.2018 (0,64 Mio., 3,6 % MA)



Liebe braucht keine Ferien (UT/HD/5.1)

(The Holiday – USA 2006)

Regie: Nancy Meyers

9.12.2018 (1,50 Mio., 8,2 % MA)



Spielfilme am Nachmittag (Feiertag)

Redaktion: Andrea Bette



Die zehn Gebote (UT/HD/Mo)

(The Ten Commandments – USA 1956)

Regie: Cecil B. DeMille

30.3.2018 (1,68 Mio., 12,3 % MA)



Spielfilme Sonntag 22:00 h

Redaktion: Wolfgang Feindt, Frank Seyberth, Annika Schmidt, Doris Schrenneer, Silvia Lambri, Frank Baloch, Stephan Wiesehöfer, Wolfgang Witt



Inspector Barnaby

Die Kunst stirbt zuletzt (Staffel 10 Folge 4) (UT/HD)

(Midsomer Murders – A Dying Art – GBR / 2016)

Regie: Matt Carter

7.1.2018 (3,28 Mio., 13,7 % MA)

Heilige und Eilige (Staffel 10 Folge 5) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Saints And Sinners – GBR 2016)

Regie: Renny Pye

14.1.2018 (3,73 Mio., 16,1 % MA)

Der Jahrmarktsmörder (Staffel 10 Folge 6) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Harvest Of Souls – GBR 2016)

Regie: Nick Laughland

21.1.2018 (3,54 Mio., 14,4 % MA)

Das untote Dorf (Staffel 11 Folge 1) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Village That Rose From The Dead GBR 2016)

Regie: Nick Laughland

28.1.2018 (3,94 Mio., 15,4 % MA)

Der Tod geht ins Kino (Wh.) (Staffel 7 Folge 4) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Death And The Divas GBR 2013)

Regie: Nick Laughland

4.2.2018 (3,31 Mio., 13,5 % MA)

Mord in bester Absicht (Staffel 11 Folge 2) (UT/HD/5.1

(Midsomer Murders – Crime And Punishment GBR 2017)

Regie: Renny Pye

20.5.2018 (2,95 Mio., 12,7 % MA)

Und wo sind die Leichen (Staffel 10 Folge 1) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Habeas Corpus GBR 2016)

Regie: Alex Pillai

24.6.2018 (2,39 Mio., 12,7 % MA)

Ein Mörder kommt nach Hause (Wh.) Staffel 7 Folge 2 (UT/HD/AD/5.1)

(Midsomer Murders – Murder Of Innocence – GBR 2012)

Regie: Renny Rye

1.7.2018 (1,39 Mio., 14,4 % MA)

Mord mit Magie (Wh.) (Staffel 9 Folge 2) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Murder by Magic – GBR 2015)

Regie: Charles Palmer

8.7.2018 (2,68 Mio., 12,1 % MA)

Sonne, Mord und Sterne (Wh) (Staffel 7 Folge 3) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Written In The Stars GBR 2012)

Regie: Renny Rye

22.7.2018 (1,05 Mio., 7,5 % MA)

Der Trüffelschweinmörder (Wh.) (Staffel 8 Folge 3) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Wild Harvest GBR 2014)

Regie: Renny Rye

29.7.2018 (2,11 Mio., 9,7 % MA)

Ein Funke genügt (Wh.) (Staffel 6 Folge 19) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Oblong Murders GBR 2011)

Regie: Renny Rye

5.8.2018 (0,42 Mio., 6,0 % MA)

Flieg Mörder, flieg (Wh.) (Staffel 8 Folge 4) (UT/HD)

(Midsomer Murders – The Flying Club GBR 2014)

Regie: Luke Watson

12.8.2018 (1,38 Mio., 9,2 % MA)

Cricket Fieber Staffel (11 Folge 3) (UT/HD)

(Midsomer Murders – Last Man Out – GBR 2017)

Regie: Matt Carter

23.12.2018 (2,91 Mio., 10,7 % MA)



Inspector Banks

Jeder Tropfen meines Blutes (Staffel 5 Folge 1) (UT/HD)

(DCI Banks – To Burn In Every Drop of Blood GBR 2016)

Regie: Robert Quinn

11.2.2018 (2,28 Mio., 10,8 % MA)

Spiel mit der Angst (Staffel 5 Folge 2) (UT/HD)

(DCI Banks – A Little Bit of Heart GBR 2016)

Regie: Craig Pickles

18.2.2018 (2,75 Mio., 12,1 % MA)

Im Sog des Verbrechens (Staffel 5 Folge 3 (UT/HD)

(DCI Banks – Undertow GBR 2016)

Regie: Mark Brozel

25.2.2018 (2,56 Mio., 11,9 % MA)

Wenn die Dunkelheit fällt (Wh.) (Staffel 1 Pilot) (UT/HD)

(DCI Banks – Aftermath – GBR 2011)

Regie: James Hawes

19.8.2018 (2,12 Mio., 10,4 % MA)

Eine seltsame Affaire (Wh.) (Staffel 2 Folge 1) (UT/HD)

(DCI Banks – Strange Affair – GBR 2012)

Regie: Tim Fywell

26.08.2018 (2,40 Mio., 11,1 % MA)

Die letzte Rechnung (Wh.) (Staffel 2 Folge 2) (UT/HD)

(DCI Banks – Dry Bones That Dream – GBR 2012)

Regie: Jim Loach

2.9.2018 (2,48 Mio., 11,3 % MA)

Der unschuldige Engel (Wh.) (Staffel 2 Folge 3) (UT/HD)

(DCI Banks – Innocent Graves – GBR 2012)

Regie: Mat King

9.9.2018 (1,68 Mio., 7,5 % MA)



Lewis

Zeit der Trauer (Staffel 9 Folge 1) (UT/HD)

(Lewis – GBR 2015)

Regie: Nick Laughland

11.3.2018 (2,90 Mio., 12,6 % MA)

Das Ritual (Staffel 9 Folge 2) (UT/HD)

(Lewis GBR 2015)

Regie: Daniel Espinosa

18.3.2018 (1,44 Mio., 9,9 % MA)

Mord per Post (Staffel 9 Folge 3) (UT/HD)

(Lewis GBR 2015)

Regie: David Drury

25.3.2018 (2,74 Mio., 11,5 % MA)



Mord im Mittsommer

Regie: Mattias Ohlsson

Im Schatten der Macht (Staffel 3 Folge) 1 (UT/HD/5.1)

(Morden I Sandhamn – I Marktens Skugga SWE/D 2018)

1.4.2018 (3,41 Mio., 13,3 % MA)



Kommissar Beck

Dein eigen Blut (Staffel 5 Folge 1) (UT/HD/AD)

(Beck – Ditt eget blod SWE/D 2018)

Regie: Mårten Klingberg

8.4.2018 (2,93 Mio., 13,3 % MA)

Auf dünnem Eis (Staffel 5 Folge 2) (UT/HD/AD)

(Beck – Den tunna isen SWE/D 2018)

Regie: Mårten Klingberg

15.4.2018 (3,24 Mio., 14,8 % MA)

Die ausgestreckte Hand (Staffel 5 Folge 3) (UT/HD/5.1)

(Beck – Utan Uppså)

Regie: Jörgen Bergmark

29.4.2018 (3,33 Mio., 14,6 % MA)

Teufels Anwalt (Staffel 5 Folge (UT/HD/5.1)

(Beck – Djävulens Advokat SWE/DE 2018)

Regie: Jörgen Bergmark

6.5.2018 (3,26 Mio., 14,7 % MA)

Zahltag (Wh.) Staffel 4 Folge 8 (UT/HD/5.1)

(Beck – Sista dagen SWE/D 2016)

Regie: Jörgen Bergmark

13.5.2018 (2,68 Mio., 12,0 % MA)



Hard Sun (2) (UT/HD/5.1) (Free-TV-Premiere)

(Hard Sun – GBR 2017)

Regie: Nick Rowland

22.4.2018 (1,46 Mio., 7,0 % MA)



Midnight Sun

(Midnight Sun – SWE/D 2017)

Regie: Måns Mårlind, Björn Stein

Der fremde Tote (1) (UT/HD/5.1)

27.5.2018 (2,72 Mio., 13,6 % MA)

Die Todesliste (3) (UT/HD/5.1)

3.6.2018 (2,33 Mio., 11,0 % MA)

Die Unterdrückten(4) (UT/HD/5.1)

10.6.2018 (2,16 Mio., 11,2 % MA)



Anne Holt – Der Mörder in uns (UT/HD/5.1)

(Modus –- SWE/D 2018)

Regie: Håkan Lindhé

Teil 1 (Staffel 2 Folge 1)

16.09.2018 (2,11 Mio., 10,1 % MA)

Teil 2 (Staffel 2 Folge 2)

23.09.2018 (2,50 Mio., 11,9 % MA)

Teil 3 (Staffel 2 Folge 3)

30.9.2018 (1,72 Mio., 7,6 % MA)

Teil 4 (Free-TV-Premiere)

7.10.2018 (1,87 Mio., 8,8 % MA)



The Team II (UT/HD/5.1)

(The Team – D/DK/B 2018)

Teil 1

Regie: Kasper Gaardsøe

21.10.2018 (2,78 Mio., 13,3 % MA)

Teil 2

Regie: Kasper Gaardsøe

28.10.2018 (1,99 Mio., 10,9 % MA)

Teil 3

Regie: Jannik Johansen

4.11.2018 (2,63 Mio., 12,7 % MA)

Teil 4

Regie: Jannik Johansen

11.11.2018 (2,50 Mio., 12,3 % MA)



Die Brücke – Das Finale (UT/HD/5.1)(Free-TV-Premiere)

(Bron IIII Broen – SWE/D 2017)

Regie: Henrik Georgsson

Teil 1

18.11.2018 (2,26 Mio., 10,3 % MA)

Teil 2

25.11.2018 (2,15 Mio., 10,1 % MA)

Teil 3

2.12.2018 (2,21 Mio., 9,9 % MA)

Teil 4

9.12.2018 (2,31 Mio., 10,4 % MA)



Neu im Kino (HD)

Redaktion: Josef Nagel, Beate Schaaf

Dienstags um ca. 00:15h

50 Sendungen (0,58 Mio., 7,6 % MA)