Die Themen der Sendung vom 24. März 2021

Hunde sind in Zeiten von Corona gefragt wie nie. Sogar einige Psychologen raten zum Freund auf vier Pfoten. Die Nachfrage an Welpen schießt seit Beginn der Pandemie in die Höhe, ebenso deren Preise. Das lockt Kriminelle an. England verzeichnet bei Hundediebstahls-Delikten einen Anstieg von 250%.