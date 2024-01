Kanadas deutsche Küste

Die kanadische Provinz New Brunswick wurde nach dem Königshaus der Welfen in Braunschweig benannt. Unter Einwandernden in die Neue Welt an der Ostküste waren viele aus Norddeutschland. New Brunswick und die "Bay of Fundy" offenbaren ein anderes Kanada m...

Datum: 30.01.2024 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen