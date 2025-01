Fiction for Future – Von der Apokalypse lernen

Fristen wir demnächst unser Dasein auf einem unwirtlichen Dürreplaneten, wie es der Film "Hell" suggeriert? (Er)frieren wir in ewigen Eiswüsten, wie es sich "Snowpiercer" und "The Day after Tomorrow" ausmalen? Oder dümpeln wir in schwimmenden Verschlägen auf einer unwirtlichen Wasserlandschaft dahin, wie in "Waterworld"? Wie wird unser Zusammenleben aussehen, was wird bleiben von Werten und Moral im Überlebenskampf?