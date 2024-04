Die Themen der Sendung: Deutschland in Kriegszeiten - Gespräch mit Heribert Prantl, Russisches Haus, Studentenproteste in den USA, Berliner Theatertreffen und die Doku "Squaring the Circle - The Story of Hipgnosis".

