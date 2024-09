Die Themen der Sendung: Film "Russians at War" in Venedig - Gespräch mit Gesine Dornblüth, Goldener Löwe an "The Room Next Door", Nachruf auf Rebecca Horn, Roman "Brennende Felder", Volker Kitz "Alte Eltern" und Snow Patrol.

Videolänge: 37 min Datum: 09.09.2024 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.12.2024 Video herunterladen