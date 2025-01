Asteroid Bennu enthält Bausteine des Lebens

Die Kommerzialisierung der Raumfahrt ist in vollem Gange. Nicht nur Elon Musks Firma Space X ist dafür ein Paradebeispiel und macht deutlich, dass private Raumfahrtunternehmen extreme Innovationskraft entwickeln können. Doch bis das in den USA gelang, arbeiteten Firmen wie Space X eng mit der NASA zusammen und kam so auch in den Genuss staatlicher Förderung. Auf einen ähnlichen Effekt hoffen viele Vertreter auf der "European Space Conference“ in Brüssel Wirtschaftsvertreter und Politik geben sich ein Stelldichein und loten neue Möglichkeiten der Kooperation aus. Viele sind davon überzeugt, dass auch die Eroberung des Weltalls in den kommenden Jahren schnell voranschreitet.