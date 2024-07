Eric Clapton: The Lady in the Balcony

Die ersten drei Songs des Konzerts ohne Publikum, aber mit Melia auf dem Balkon, spielt Clapton auf einer für ihn ungewöhnlichen zwölfsaitigen Gitarre, wechselt dann zu seiner von der Gitarrenfirma Martin für ihn gebauten Akustikgitarre Modell 000-28 und beschließt die von ihm so benannten "Lockdown Sessions" mit einer alten Gibson Jazzgitarre. Neben seinen großen Hits wie "Layla", "Tears in Heaven" und "Key to the Highway" überrascht Clapton mit seiner Interpretation der Peter Green-Klassiker "Black Magic Woman" und „Man of the World“.