Fleetwood Mac: The Dance

Christine McVie schreibt Hits wie "Little Lies", "Everywhere", "You Make Lovin Fun" oder "Go Your Own Way". Die Ehe mit Bassist John McVie zerbricht während der 1977er Rumours-Tour, genauso wie die Beziehung zwischen ihrer Co-Sängerin Stevie Nicks und dem Fleetwood Mac-Gitarristen Lindsay Buckingham. Nach der 1997er Tour durch Nordamerika verlässt Christine McVie die Band, um 2014 wieder zurückzukommen. 2015 sagt Christine McVie dazu in einem Interview in New York: "Stevie schenkte mir mal diese silberne Kette. Da hängt eine Diamantfeder daran. Es ist eine Metapher: Die Kette, die die Band zusammenhält, wird nie mehr gebrochen. Von mir nicht, niemals. Nicht noch einmal von mir."