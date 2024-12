Johannes Oerding: Live am Kalkberg

Vor einem begeisterten Publikum präsentiert sich der Wahl-Hamburger gewohnt emotional und stimmstark und kann 10.000 Fans begrüßen. Bekannt ist das Freilichttheater Kalkberg durch die seit 1952 dort stattfindenden Karl-May-Spiele.



"Ihr klatscht an den richtigen Stellen, ihr singt mit an den richtigen Stellen und ihr steht an den richtigen Stellen", ruft Johannes Oerding dem Publikum zu, das er bereits mit seinem unkonventionellen Auftritt, singend durch die Publikumsreihen, begeistert.





Geboren am 26. Dezember 1981 in Münster macht der junge Sänger als Vorband von Simply Red und Ich + Ich ab 2009 auf sich aufmerksam.