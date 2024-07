Laura Marling: Live from Union Chapel

Geboren am 1. Februar 1990 im britischen Eversley in Hampshire, gründet Laura Beatrice Marling 2006 die Folkrockband "Noah and the Whale". 2007 wird der amerikanische Sänger, Songwriter, Dichter und Filmemacher Adam Green auf die junge Sängerin aufmerksam und bittet sie mit auf seine Tournee zu gehen. 2008 erscheint ihr Debütalbum, das die UK-Album-Charts erreicht. 2011 erhält sie den Brit Award in der Kategorie "Beste britische Solokünstlerin" und wird im selben Jahr vom New Musical Express mit einem NME Award in der Kategorie "Best Solo Artist" ausgezeichnet.