Peter Gabriel: Live in Athens

Fast zwölf Monate vor den Konzerten in Athen beginnt die Tournee durch Nordamerika und Europa. Drei Konzerte werden in Athen aufgezeichnet. Mit dem Album "So" katapultiert sich Peter Gabriel zum Popstar. Sein Assistent David Stallbaumer erinnert sich: "Bisher spielten wir vor 3000 bis 10.000 Zuschauenden. Das war so ein treues vertrautes Kultpublikum. Jetzt standen wir vor 40.000 Menschen, und Peter bemerkte, dass zum ersten Mal auch junge Mädchen im Publikum waren.



Gabriel passt seine Show an seine neuen Songs an und schafft eine Theateratmosphäre zwischen Konfusion, Gewalt und Panik. Im Song "No Self Control" wird er von Scheinwerfern auf Kränen angegriffen, während des Songs "Lay Your Hands on Me" lässt er sich ins Publikum fallen. Sänger Youssou N'Dour, der bei "Biko" mit Peter Gabriel auf der Bühne steht, erinnert sich an ein Konzert in New York: "Wir begannen unsere Tour im November 1986 in New York, und ich war ziemlich nervös, obwohl ich daran gewöhnt war, zu Hause vor großem Publikum zu spielen. Aber als Peter auf die Bühne kam, erklärte er dem Publikum erst einmal, wer ich bin. Das machte er bei jedem Konzert, und ich fühlte mich willkommen. Seine Großherzigkeit war bewegend."