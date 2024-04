Simply Red: Live at Old Trafford - Theatre of Dreams

Das Konzert in Manchster ist ein Heimspiel für Sänger Mick Hucknall, der am 8. Juni 1960 in Manchester geboren wird und schon als Kind ein treuer Fan der Fußballmannschaft Manchester United ist. Er wird von seinem Vater erzogen, der als Frisör arbeitet. Seine Mutter verlässt die Familie, als Mick drei Jahre alt ist. Nach der Schule studiert Mick Kunstgeschichte und verdient sich seinen Unterhalt als DJ. 1984 gründet er seine Band "Simply Red" und nimmt mit dem Bandnamen Bezug auf seine rote Haarfarbe, seine politische Ausrichtung sowie die Liebe zum Fußballverein Manchester. Die Singles "Money's Too Tight to Mention" und "Holding Back the Years", machen Simply Red 1985 über Nacht weltberühmt.