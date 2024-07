Eigentlich soll es der Abschied von der Bühne werden, doch schon bald bekennt Tina Turner: "Ich dachte, dass es das Finale ist, aber jetzt habe ich gemischte Gefühle. Ich bin die erste Frau, die all diese Stadien füllt. Ich möchte diese Tür nicht komplett schließen."



Die Europa-Tour beginnt am 27. April in Antwerpen, endet am 4. November in Rotterdam und bewirbt ihr 7. Album "Foreign Affair". Auf der Bühne verlässt sich Tina Turner auf ihre perfekt aufspielende Band: Jack Bruno, Schlagzeug, Timmy Cappello, Percussion, Keyboards, Saxofon, Bob Feit, Bass, Ollie Marland, Keyboards, Kenny Moore, Piano, James Ralston, Gitarre, die Tänzerinnen Lejeune Richardson und Annie Behringer sowie ihren musikalischen Direktor und "Music was my first love"-Sänger und Gitarrist, John Miles.