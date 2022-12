360 Reportage - Zuflucht in den Anden: Kolumbiens indigene Transfrauen

Am Tag arbeiten sie hart wie Männer. Am Abend verwandeln sie sich in das, als was sie sich fühlen: in Frauen. In ihren Gemeinden wurden sie verachtet. Erst in 1.600 Meter Höhe, auf den Kaffeeplantagen der kolumbianischen Anden, haben sie ein Refugium ge...

Videolänge: 31 min Datum: 10.12.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.01.2023, innerhalb der EU Video herunterladen