Amerikas Ostküste

Die Ostküste Amerikas: Sinnbild für Leuchttürme, weite Strände und Inseln wie Marthas Vineyard - beliebtes Urlaubsziel der US-Präsidenten. Die Küste hat aber auch ganz andere Seiten. In Maine baut Mike LaVecchia nachhaltige Surfbretter, in Rhode Island teilt sich der amerikanische Geldadel den Garten mit Alpakas und in Massachusetts lädt Farmerin Dawn Gates Allen zur Cranberry-Ernte ein. Über Boston und New York führt die Reise weiter in den Süden, an die Küste Georgias, bis hin zu den üppigen Everglades im tropischen Florida.