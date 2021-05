28 Minuten - Der böse Wolf existiert nicht / Präsidentschaftswahlen in Syrien (25.05.2021)

Der Ethologe Pierre Jouventin räumt in seinem Buch mit dem Titel "Le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble" mit dem Mythos des wilden Tieres auf / Am 26. Mai finden in Syrien Präsidentschaftswahlen statt. Der Sieger steht jedoch schon fest: Baschar al-As...

43 min 43 min 29.05.2021 29.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen