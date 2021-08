Alte Schachteln - Die kaputte Uhr

Wer bislang dachte, Senioren hätten keinen Humor, wird in diesem amüsanten Kurzprogramm eines Besseren belehrt. Jeder der rüstigen Rentner sitzt auf seinem ureigenen Sofa in seiner eigenen Wohnung. In dieser Folge: Ein Mann ist traurig, dass seine Uhr k...

1 min 1 min 29.08.2021 29.08.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen