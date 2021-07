Alte Schachteln aus Belgien - Im Schlafwagen

Wer bislang dachte, Senioren hätten keinen Humor, wird in dieser amüsanten Kurzfilmreihe eines Besseren belehrt. In dieser Folge: Ein Typ teilt sich sein Abteil in einem Nachtzug mit einer hübschen Frau. Sie kommen ins Gespräch, alles läuft gut. Bis es ...

1 min 1 min 14.07.2021 14.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen