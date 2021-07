Alte Schachteln aus Belgien - Stoßgebet

Wer bislang dachte, Senioren hätten keinen Humor, wird in diesem amüsanten Kurzprogramm eines Besseren belehrt ... In dieser Folge: Eine Mutter und ihre kleine Tochter faulenzen am Strand. Das Mädchen beschließt, trotz der hohen Wellen und gegen den Wil...

1 min 1 min 12.07.2021 12.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen