ARTE Reportage - Julian Assange / Lettland

(1) Julian Assange: Dem Gründer von Wikileaks drohen 175 Jahre Haft. Was geschah wirklich hinter den Kulissen? Neue und bislang unbekannte Belege und Zeugen in der Spionageaffäre. (2) Lettland: Das Land verlor in nur 20 Jahren 13 Prozent seiner Bevölker...

51 min 51 min 26.06.2021 26.06.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.07.2021 Video herunterladen