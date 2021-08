Auf den Dächern der Stadt - New York

In dieser Episode lernt der Zuschauer den Big Apple von oben kennen. Nach einer Tour durch Brooklyn geht es auf die Wolkenkratzer Manhattans. In Little Italy präsentiert Mary ihr Water Tank Project und zum Abschluss gibt es einen Drink auf New Yorks bek...

51 min 51 min 25.08.2021 25.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.09.2021 Video herunterladen