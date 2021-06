Beethoven: Symphonie Nr. 4 - Luxembourg, Philharmonie Luxembourg

Am 6. Juni überträgt ARTE alle neun Symphonien Ludwig van Beethovens in Folge, aufgeführt in neun europäischen Städten von neun verschiedenen Orchestern. Aus dem Luxemburger Grand Auditorium de la Philharmonie kommt die Symphonie Nr. 4 in B-Dur, zusamme...

48 min 48 min 06.06.2021 06.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen