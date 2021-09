Bilder allein zuhaus - Die zwei Galizierinnen, Murillo (2/3)

"Bilder allein zuhaus“ nimmt Meisterwerke der Malerei humorvoll unter die Lupe. Von Leonardo da Vincis "Mona Lisa“ bis hin zu Norman Rockwells "The Problem We All Live With“. In der Kurzfilmserie werden Gemälde von Schauspielern zum Leben erweckt. Die s...

2 min 2 min 15.09.2021 15.09.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.09.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen