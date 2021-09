Bilder allein zuhaus - We Can Do It!, J. Howard Miller (1/3)

"Bilder allein zuhaus“ nimmt Meisterwerke der Malerei humorvoll unter die Lupe. In dieser Folge: Naomi Parker sagt Geraldine den Kampf in den sozialen Medien an, um zu beweisen, dass sie damals Modell für den Künstler J. Howard Miller stand...

2 min 2 min 13.09.2021 13.09.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.09.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen