Blickpunkt Junior - Krankenhaus weltweit

(1) Das schwimmende Krankenhaus: In Brasilien bringt ein Schiff Gesundheit in die hintersten Winkel des Amazonas. "Blickpunkt Junior" begleitet einen jungen Arzt an Bord. (2) Krankenhaus ohne Patienten: Im Simulationscenter im englischen Bristol üben Är...

26 min 26 min 11.07.2021 11.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.07.2021 Video herunterladen