Christo - Walking on Water

Der Künstler Christo starb am 31. Mai 2020. ARTE ehrt ihn mit der Ausstrahlung des Dokumentarfilms, der dem Projekt "The Floating Piers" (Die schwimmenden Brücken) gewidmet ist, das in den 1970er Jahren mit Jeanne-Claude konzipiert und schließlich 2016 ...

95 min 95 min 16.09.2021 16.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.10.2021, in Deutschland Video herunterladen