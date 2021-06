Der Giftanschlag von Salisbury (2/4)

In Salisbury wurden der frühere russische Doppelagent Sergej Skripal, seine Tochter Julia und der Kriminalbeamte Nick Bailey in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Sie alle waren mit einem tödlichen Nervengift in Berührung gekommen....

