Die Rückkehr der Biber - Wilde Baumeister

Die Rückkehr der Biber ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Natur in Europa. Lange Zeit gejagt und nahezu ausgerottet, leben heute wieder mehr als 35.000 Biber allein in Deutschland und rund 12.000 in Frankreich. Nur selten bekommt man die meist ...

43 min 43 min 09.09.2021 09.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.09.2021 Video herunterladen