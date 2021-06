Die Verschwiegene

Schriftsteller Antoine erlebt eine böse Überraschung, als er seine Freundin am Bahnhof abholen will: Sie verlässt ihn wegen eines anderen Mannes. Gekränkt wendet er sich an seinen Freund Jean. Der macht ihm ein verlockendes Angebot: Er rät ihm, Rache an...

89 min 89 min 21.06.2021 21.06.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.06.2021, in Deutschland, von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen