Die Wildnis Afrikas: Vier Jahreszeiten - Sommer

Die vierteilige Doku zeigt den Verlauf der Jahreszeiten in Afrika und die unterschiedlichen Bedingungen, die Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Afrika prägen.Der Sommer ist in Afrika eine extreme Jahreszeit, die die Schwachen von den Starken trennt....

43 min 43 min 14.09.2021 14.09.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.09.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen