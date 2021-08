Echt genial - Geheimnisvolle Hieroglyphen

Wer war Che Guevara? Wie wird man Astronaut? Was sind die französischen Überseeregionen? Die Serie für Kinder beantwortet all diese und Hunderte andere Fragen in kurzen, von Webformaten inspirierten Toplisten. In dieser Folge u.a.: Ägyptische Hieroglyph...

18 min 18 min 07.08.2021 07.08.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.08.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen