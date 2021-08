Echt genial - Woher kommt das Salz?

Wer war Che Guevara? Wie wird man Astronaut? Was sind die französischen Überseeregionen? Die Serie für Kinder beantwortet Fragen in kurzen, von Webformaten inspirierten Toplisten. In dieser Folge: Woher kommt Salz? der Kreislauf des Wassers; Michelangel...

Noch 22 Stunden