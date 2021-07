Ein Land als Beute - Korruption in Südafrika

Ein Land fällt in die Hände von Kleptokraten, ein Staatswesen wird vereinnahmt – wie so oft, nicht nur in Afrika, sondern in der ganzen Welt; aber ausgerechnet in Südafrika, dessen Demokratie gegen das Apartheidregime so hart erkämpft wurde? Jacob Zuma ...

81 min 81 min 14.07.2021 14.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.07.2021, innerhalb der EU, von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen