Frankreich, mild und wild - Am Wasser

Grenzenloses Frankreich – die vierteilige Dokureihe geht auf Entdeckungsreise in Frankreich. Sie erkundet Flora und Fauna in den Überseegebieten und im französischen Kernland. In dieser Folge: Frankreich ist ein wasserreiches Land, unzählige Flüsse bahn...

43 min 43 min 06.09.2021 06.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen