Frankreich, mild und wild - In den Tropen

Die vierteilige Dokureihe entdeckt Frankreichs Flora und Fauna. In dieser Folge: Die französischen Überseegebiete liegen in alle vier Himmelsrichtungen verstreut und beheimaten eine weltweit einzigartige Artenvielfalt. Aber so außergewöhnlich diese Ökos...

43 min 43 min 07.09.2021 07.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen