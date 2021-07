GEO Reportage: Australien - Wenn Kunst auf Silos trifft

Ein Projekt der Superlative: In Australien verwandeln Künstlerinnen und Künstler riesige Weizensilos in gigantische Leinwände. Auch die Silos in der Stadt Goroke sollen nun einen Neuanstrich bekommen. Eine Herausforderung für Geoffrey Carran – denn auch...

51 min 51 min 26.07.2021 26.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.08.2021 Video herunterladen