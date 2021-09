Der Dokumentarfilm porträtiert den Alltag von Minenarbeitern an zwei ganz unterschiedlichen Orten der Welt: in einem 400 Meter tiefen serbischen Kupferbergwerk und einer illegalen Goldmine im tropischen Regenwald in Suriname. Der Film wurde im Super-16-...

