Guédelon II. Die Burg-Baustelle

In der französischen Gemeinde Treigny in Burgund liegt eine besondere Baustelle – seit 1997 entsteht hier eine mittelalterliche Burg. Das Besondere an dem weltweit größten archäologischen Experiment: Die Burg wird ausschließlich mit Werkzeugen, Material...

90 min 90 min 19.06.2021 19.06.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.06.2021, innerhalb der EU Video herunterladen