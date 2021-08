Im Kielwasser des Odysseus mit Sylvain Tesson (5/5) - Die ewige Wiederkehr

Von Troja bis Ithaka: Mit dem Segelboot auf Odysseus' Spuren. In dieser Folge segelt Sylvain Tesson von Sizilien nach Korfu. In Begleitung einer bekannten italienischen Autorin wird er hier an zwei Frauen der Odyssee erinnern: Kalypso und Nausikaa. Es f...

26 min 26 min 27.08.2021 27.08.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen