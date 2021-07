Im Lauf der Zeit - Apartheid: Spirale der Angst

Die Reihe bietet einen originellen Blick auf die Geschichte. In dieser Folge: Am 26. Mai 1948 gewann die National Party die südafrikanischen Präsidentschaftswahlen und errichtete ein grausames Regime der Rassendiskriminierung: die Apartheid. In Südafrik...

25 min 25 min 26.07.2021 26.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.08.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen