Im Niemandsland

Berlin, Juni 1990: Die Mauer ist schon offen, die Währungsunion und die Deutsche Einheit sind noch in Vorbereitung, und der Streit um den Umgang mit enteigneten Häusern ist in vollem Gange. In dieser Zeit voller Hoffnungen und Ängste erleben die 16-jähr...

86 min 86 min 02.06.2021 02.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.06.2021, in Deutschland, von 20 bis 6 Uhr Video herunterladen