In Freiheit dressiert

Brigitte Bardot in der Rolle eines flatterhaften jungen Models, das sich in eine Eifersuchtsgeschichte verstrickt: Als das Fotomodell Sophie erfährt, dass ihr Geliebter Philippe sie für eine andere Frau verlassen will, beschließt sie, ihn entweder zurüc...

85 min 85 min 06.07.2021 06.07.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.07.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen