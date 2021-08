Klöster Europas - Zeugen des Unsichtbaren - In der Abgeschiedenheit

Die Reihe sucht in fünf Folgen nach den spirituellen Wurzeln des alten Kontinents. In dieser Folge: Das Klosterleben ist oft ein Leben in Abgeschiedenheit. Wer sind die Männer und Frauen, die sich im 21. Jahrhundert in Klöster zurückziehen? Ordensgemein...

51 min 51 min 29.08.2021 29.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen