Magische Gärten - Hermannshof

Der Landschaftsarchitekt Jean-Philippe Teyssier führt durch die schönsten Gärten der Welt. In dieser Folge: Der Hermannshof, ein 2,2 Hektar großes Anwesen mit klassizistischem Herrenhaus in Weinheim an der Badischen Bergstraße, blickt auf eine über 200 ...

25 min 25 min 21.05.2021 21.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.05.2021, innerhalb der EU Video herunterladen