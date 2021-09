Philosophie - Gehirnzeit - Ein kostbares Gut

Niemals zuvor in der Geschichte verfügten die Menschen über so viel freie Gehirnzeit. Wie nutzt man dieses kostbare Gut? Die Gäste der Sendung: Gérald Bronner, Soziologe an der Universität von Paris, und Michel Desmurget, Forscher auf dem Gebiet der kog...

26 min 26 min 04.09.2021 04.09.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen