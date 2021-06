Privatkonzert bei Martha Argerich

In Genf, wo sie am längsten gelebt hat, gibt Martha Argerich in ihrem Haus ein Privatkonzert: Zusammen mit ihrem guten Freund, dem Cellisten Mischa Maisky, spielt sie Kammermusik der Romantik. Auf dem Programm steht Musik von Ludwig van Beethoven, Rober...

44 min 44 min 27.06.2021 27.06.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.07.2021, innerhalb der EU Video herunterladen