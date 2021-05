Herbst in Nordschweden. Linn ist 16 und darf endlich mit ihrem Vater auf die Elchjagd. Sie kennt die Jagd und will sich in der Gruppe der Jäger beweisen, aber der Gang in die Wildnis erweist sich als ihre eigentliche Prüfung. - Sophia Böschs Film erhiel...

28 min 28 min 30.05.2021 30.05.2021 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.06.2021, in Deutschland, Österreich, Schweiz Video herunterladen