Re: Die Taliban in Kabul - Afghanische Zivilisten in Gefahr

Am 15. August 2021 fällt Kabul in die Hände der Taliban. Nach zwanzig Jahren endet der Einsatz der Koalitionstruppen in Afghanistan in einem Desaster. Und lässt unzählige verzweifelte Menschen und noch mehr gebrochene Versprechen zurück.

32 min 32 min 17.08.2021 17.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.08.2021, innerhalb der EU Video herunterladen