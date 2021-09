Re: My Camper Is My Castle - Corona und der Wohnmobil-Boom

Knapp 80.000 Wohnmobile wurden in Deutschland 2020 neu zugelassen, 45 Prozent mehr als im Vorjahr. 2021 könnte diese Zahl nochmals ansteigen, denn in Zeiten von Corona gilt die Reise in den eigenen vier Wänden als eine der sichersten Möglichkeiten, Urla...

32 min 32 min 03.09.2021 03.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.09.2021, innerhalb der EU Video herunterladen